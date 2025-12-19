殺人未遂の元「パパ活女子」からの手紙出会って2回目の男性を刺し、殺人未遂・銃刀法剣類所持法違反で懲役5年6ヵ月の実刑判決を受けたA子（事件当時28歳）。事件当時、「パパ活女子による凶行」として世間で大きな話題になったが、現在は女子刑務所に服役中だ。元々A子は事件の数年前に単身上京し、生活保護を受けながらアパート暮らしをしていた。ところが、そこで知り合った知人女性との金銭トラブルで、アパートを退去せざるを