ヴィッセル神戸は18日、DF松田陸(34)がパトゥム・ユナイテッド(タイ1部)に完全移籍することを発表した。松田はこれまでFC東京、セレッソ大阪、ヴァンフォーレ甲府、ガンバ大阪でプレーし、今季から神戸へ。J1リーグ戦で2試合、天皇杯で2試合、AFCチャンピオンズリーグエリート(ACLE)で1試合に出場した。以下、クラブ発表プロフィール&コメント●DF松田陸(まつだ・りく)■生年月日1991年7月24日(34歳)■出身地大阪府大阪市