カラバオ・カップ準々決勝が現地時間17日に行われ、マンチェスター・シティとブレントフォードが対戦した。近年プレミアリーグの覇権を握り続けてきたマンチェスター・シティだが、最後にカラバオ・カップを制覇したのは2020−21シーズン。5シーズンぶりの優勝を目指す今大会は3回戦でハダースフィールドを2−0、4回戦でスウォンジーを3−1で下し、危なげなくベスト8に駒を進めている。ブレントフォードとのプレミア勢対決とな