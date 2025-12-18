冬のボーナスシーズンがやってきた。各銀行が打ち出す定期預金のキャンペーン金利では、1％もしくはそれに近い金利が目に付く。最新情報とともに、新しく口座を開く際のポイントもお届けする。（消費経済ジャーナリスト 松崎のり子）

ネット銀行「冬ボーナスキャンペーン」

金利1％を超える銀行は…

日銀の利上げはもたついているようだが、それを尻目に銀行預金の金利は軽々と上がっている。冬のボーナスシーズンが到来し、常連のネット銀行では定期預金のキャンペーン金利がぞくぞく発表されているところだ。

2024年から「次は1年物で年1％超え」と予想してきた筆者だが、2025年夏のボーナス時期は期待外れに終わった。しかし、冬は違う。いよいよ金利1％があたりまえの数字になってきたのだ。

「金利＋ポイント」「金利＋現金還元」という手法はこれまでも見られたが、筆者が定点観測している常連行のうち、純粋に金利だけで1年物定期で年1％を超えてきたのはマイナス金利解除以降で今シーズンが初めてとなった（新規口座開設者限定などの条件付きを除く）。

早々に年1％を打ち出したのは、楽天銀行だ。これまではキャンペーン金利競争にはあまり力が入っていなかった印象がある。2024年の冬は他行が年0.8％を巡る攻防を繰り広げていたのを黙殺するように、0.35％にとどまっていた。

経済圏での囲い込みに注力していたのだと思いきや、昨年のことはまるでなかったかのように、1％という鮮やかなスタートダッシュを切ったのだ。

それを追い越したのが､auじぶん銀行だ。上乗せ金利を合わせ て、なんと年1.05％とした。さらに、au・UQ

mobileユーザー向けには現金特典を付けてきた。あわせて実質で年1.25％になるそうだが、「誰でも年1.05％」の方を評価しよう。

