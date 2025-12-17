12月14日の味の素スタジアム(東京都調布市)は、曇天にも関わらずいつもより少しにぎやかで、少しゆるい空気に包まれていた。東芝ブレイブルーパス東京の開幕戦イベント「ONE FESTIVAL」。ジャパンラグビー リーグワンの試合日でありながら、会場の雰囲気はどこかフェス会場を彷彿させた。観客席には多くのワンちゃんが顔を並べるなど、いろんな意味で“ワンダフル”な1日となった。○日本ラグビー界初の「ドッグシート」も登場この