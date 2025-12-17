後場寄り付き直後の東京株式市場では、日経平均株価が前営業日比１４０円高前後と前場終値と比較してやや伸び悩んでいる。外国為替市場では１ドル＝１５４円９０銭台の推移。アジアの主要株式市場は高安まちまち。 出所：MINKABU PRESS