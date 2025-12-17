Ｄｅｌｔａ－ＦｌｙＰｈａｒｍａが反発している。１６日の取引終了後、治療薬ベネトクラクス（ＶＥＮ）の前治療歴１回の急性骨髄性白血病の患者を対象に米国で実施している、点滴静注剤ＤＦＰ－１０９１７とＶＥＮとの臨床第１相・第２相試験の第２相部分について目標の症例登録を完了したと発表しており、好感した買いが入っている。第２相部分ではＤＦＰ－１０９１７の用法用量を固定し、ＶＥＮによる骨髄