マニアと味わう「ご当地カップ麺」の世界第百六十八回「一蘭とんこつ 釜だれ」文・写真：オサーンカップ麺ブロガーのオサーンです。「ご当地カップ麺」連載の第百六十八回目となる今回は、博多豚骨ラーメンの名店「一蘭」の味を再現したカップ麺「一蘭とんこつ 釜だれ」を紹介します。「一蘭」カップ麺の第3弾となる商品で、今回は「天神西通り店」限定メニューである「釜だれ」の味が再現されています具なし高額カップ麺の先鞭