【ワシントン＝向井ゆう子】米国のトランプ大統領は１５日、香港の裁判所から国家安全維持法違反で有罪判決を受けた香港紙・蘋果日報（アップル・デイリー、廃刊）創業者の黎智英（れいちえい）氏（７８）の釈放を中国の習近平（シージンピン）国家主席に要請していたことを明らかにした。１０月末に韓国で対面会談した際、議題にしたとみられる。トランプ氏は黎氏が「高齢であり、体調が優れない」と指摘し、有罪判決について