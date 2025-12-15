【シドニー共同】オーストラリアの銃乱射事件で、Tシャツ姿の男性が容疑者に飛びかかり、銃を奪い取る一部始終が動画に記録されていた。動画はインターネットで拡散。地元メディアによると、銃撃を受けて腕を負傷していたにもかかわらず素手で立ち向かった。男性は43歳の果物店オーナー、アハメドさんと判明。「真の英雄だ」（州首相）とたたえられている。銃の引き金を一心不乱に引き続ける容疑者―。動画は車の陰に隠れてい