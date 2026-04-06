ドイツの繁華街の真ん中で女性がオオカミに噛まれる事件が発生した。この衝撃的な襲撃事件は、3月30日の夕方、ハンブルクのアルトナ地区にあるグロッセ・ベルク通り(にぎやかなショッピングエリア)で起きた。被害に遭った女性は混乱したオオカミを人混みから遠ざけようとしたものの、突然襲われ。オオカミは女性の顔を噛み、その後現場から逃走。女性は病院に搬送されたが、すでに退院している。 【写真】子役時代にライオンに