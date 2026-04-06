トレッキングに関わる会社やヘリコプターの運航会社、病院や代理店からなる大規模なネットワークによる、偽の登山救助を演出して世界中の保険会社から数億円をだまし取っていた「偽救助詐欺」が拡大していることをネパールメディアが報じました。Inside Nepal’s fake rescue rackethttps://kathmandupost.com/money/2026/03/27/inside-nepal-s-fake-rescue-racket偽の救助詐欺の手口は、医療上の緊急事態を装ってヘリコプターを呼