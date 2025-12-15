午後３時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１２３６、値下がり銘柄数は３３３、変わらずは３４銘柄だった。業種別では３３業種中２５業種が上昇。値上がり上位に陸運、輸送用機器、銀行、サービスなど。値下がりで目立つのは非鉄金属、鉄鋼、電気機器など。 出所：MINKABU PRESS