¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥óGACKT¤¬13Æü¡¢X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£AI¤ËÈ½ÃÇ¤ò¤æ¤À¤Í¤ë¿ÍÃ£¤ËÂÐ¤·¡¢¶ì¸À¤òÄè¤·¤¿¡£GACKT¤Ï¡ÖÄÅÇÈ·ÙÊó¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¡¢¥°¡¼¥°¥ë¸¡º÷¤ÎAI¤¬¡Ú¤¹¤Ù¤Æ²ò½ü¡Û¤È¸í¾ðÊó¤òÊÖ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¥Ë¥å¡¼¥¹¡£¥Þ¥¸¤Ç¤¯¤À¤é¤Ê¤¤¡Ä¡£¤Æ¤«¡¢´íµ¡Åª¾õ¶·¤ÇAI¤ËÈ½ÃÇ¤ò°Ñ¤Í¤Æ¤ë¥ä¥Ä¡¢ËÜÅö¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë¤Î¤«¡©¡×¤È½ñ¤­½Ð¤·¡¢8Æü¿¼Ìë¤ËÀÄ¿¹²­¤ò¿Ì¸»¤È¤·¤Æµ¯¤­¤¿ÃÏ¿Ì¤ò¤á¤°¤ê¡¢AI¤¬¸í¾ðÊó¤òÉ½¼¨¤·¤¿¤Ê¤É¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤¿·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡Ö