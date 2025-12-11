人気ゲーム『ウマ娘』の育成ガチャに新衣装のオグリキャップが、本日11日正午より実装された。漫画『ウマ娘 シンデレラグレイ』原作漫画担当の久住太陽がデザインし、作中にも登場した勝負服で登場した。【画像】かっけぇ！新衣装オグリキャップの全身ビジュアル今回新登場した[シンデレラグレイ]オグリキャップは、『ウマ娘 シンデレラグレイ』原作漫画担当の久住太陽がデザインし、作中にも登場した勝負服。[シンデレラグレ