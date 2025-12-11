「ポケモン」とのキャンペーンが賑わいを見せている【ミスタードーナツ】。今回はその中でもポケモンをモチーフにした「キャラドーナツ」に着目！ 見た目の再現度も高めで、思わず全種類制覇したくなるかも。今回はネットオーダー限定品を含めた、みんなでシェアしたくなるような可愛いドーナツをご紹介します。 色々な味が楽しめる「タマゲた！ メタモンのドーナツツリ&#