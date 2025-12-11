◇第102回東京箱根間往復大学駅伝競走(2026年1月2日往路、3日復路)2026年1月2、3日に開催される第102回箱根駅伝に出場する20校のチームエントリーが10日に発表されました。関東学生連合チームは、今年度から選考方法が変更。箱根駅伝予選会総合11位から20位の大学に1枠ずつ権利が付与される「チーム枠10人」と、箱根駅伝予選会総合21位以下の大学所属選手のうち各大学1人で個人順位上位者から選出される「個人枠6人」の合計16人で