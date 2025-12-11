[12.10 ²¤½£CL¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥ºÂè6Àá](¥È¥Õ¥£¥¯¡¦¥Ð¥Õ¥é¥â¥Õ¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à)¢¨26:45³«»Ï<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>[¥«¥é¥Ð¥Õ]ÀèÈ¯GK 99 M. KochalskiDF 2 Matheus SilvaDF 13 B. MustafazadəDF 44 E. CəfərquliyevDF 81 K. MedinaMF 8 M. JankovićMF 10 A. ZoubirMF 11 E. AddaiMF 15 Leandro AndradeMF 35 ¥Ú¥É¥í ¥Ó¥«¡¼¥ê¥çFW 17 C. Durán¹µ¤¨GK 1 Ş. MəhəmmədəliyevGK 97 ¥Õ¥¡¥Ó¥¢¥ó