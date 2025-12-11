¥«¥é¥Ð¥Õvs¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹ ¥¹¥¿¥á¥óÈ¯É½
[12.10 ²¤½£CL¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥ºÂè6Àá](¥È¥Õ¥£¥¯¡¦¥Ð¥Õ¥é¥â¥Õ¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à)
¢¨26:45³«»Ï
<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>
[¥«¥é¥Ð¥Õ]
ÀèÈ¯
GK 99 M. Kochalski
DF 2 Matheus Silva
DF 13 B. Mustafazadə
DF 44 E. Cəfərquliyev
DF 81 K. Medina
MF 8 M. Janković
MF 10 A. Zoubir
MF 11 E. Addai
MF 15 Leandro Andrade
MF 35 ¥Ú¥É¥í ¥Ó¥«¡¼¥ê¥ç
FW 17 C. Durán
¹µ¤¨
GK 1 Ş. Məhəmmədəliyev
GK 97 ¥Õ¥¡¥Ó¥¢¥ó ¥Ö¥ó¥Æ¥£¥Ã¥Á
DF 3 ¥µ¥ß¡¼¡¦¥Þ¥¨¡¼
DF 18 Dani Bolt
DF 27 T. Bayramov
DF 55 ¥Ð¥À¥ô¥£¡¦¥Õ¥»¥¤¥Î¥Õ
MF 6 C. Kouakou
MF 9 ¥¸¥ç¥Ë¡¦¥â¥ó¥Æ¥£¥¨¥ë
MF 21 O. Kashchuk
FW 7 N. Axundzadə
FW 22 M. Qurbanlı
´ÆÆÄ
Qurban Qurbanov
[¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹]
ÀèÈ¯
GK 1 ¥Ó¥Æ¥¹¥é¥Õ¡¦¥ä¥í¥·¥å
DF 2 ¥ë¡¼¥«¥¹¡¦¥í¡¼¥¶
DF 3 ¥¢¥ó¥È¥ó¡¦¥¬¡¼¥¨¥¤
DF 15 ¥æ¡¼¥ê¡¦¥Ð¡¼¥¹
DF 30 ¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥Ð¥¦¥Þ¥ó
MF 4 ÈÄÁÒÞæ
MF 24 ¥¸¥ç¥ë¥·¡¼¡¦¥â¥¥ª
MF 48 ¥·¥ç¡¼¥ó¡¦¥¹¥Æ¥å¥¢
FW 7 ¥é¥¦¡¼¥ë¡¦¥â¥í
FW 9 ¥«¥¹¥Ñ¡¼¡¦¥É¥ë¥Ù¥ê
FW 10 ¥ª¥¹¥«¥ë¡¦¥°¥í¥Õ
¹µ¤¨
GK 12 ¥¸¥ç¥¨¥ê¡¦¥Ò¡¼¥ë¥±¥ó¥¹
GK 22 ¥ì¥à¥³¡¦¥Ñ¥¹¥Õ¥§¡¼¥ë
DF 5 ¥ª¡¼¥¦¥§¥ó¡¦¥ï¥¤¥ó¥À¥ë
DF 53 M. van der Lans
MF 6 ¥æ¡¼¥ê¡¦¥ì¥Ø¡¼¥ë
MF 18 ¥Ç¥¤¥Ó¥£¡¦¥¯¥é¡¼¥»¥ó
MF 21 ¥Ö¥é¥ó¥³¡¦¥Ð¥ó¥Ç¥ó¥Ü¡¼¥á¥ó
MF 28 ¥¥¢¥ó¡¦¥Õ¥£¥Ä¥¸¥à
FW 11 ¥ß¥«¡¦¥´¥É¥Ä
FW 17 ¥ª¥ê¥Ð¡¼¡¦¥¨¥É¥Ð¡¼¥ë¥»¥ó
FW 19 ¥É¥ó¡¦¥³¥Ê¥Ç¥å
FW 43 ¥é¥ä¡¼¥ó¡¦¥Ö¥Ë¡¼¥À
´ÆÆÄ
Fred Grim
¢¨26:45³«»Ï
¥Ç¡¼¥¿Äó¶¡:Opta
¢¨Âç²ñ¤Î¸ø¼°µÏ¿¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
¢¨Âç²ñ¤Î¸ø¼°µÏ¿¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹