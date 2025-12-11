[12.10 ²¤½£CL¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥ºÂè6Àá](¥È¥Õ¥£¥¯¡¦¥Ð¥Õ¥é¥â¥Õ¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à)

¢¨26:45³«»Ï

<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>

[¥«¥é¥Ð¥Õ]

ÀèÈ¯

GK 99 M. Kochalski

DF 2 Matheus Silva

DF 13 B. Mustafazadə

DF 44 E. Cəfərquliyev

DF 81 K. Medina

MF 8 M. Janković

MF 10 A. Zoubir

MF 11 E. Addai

MF 15 Leandro Andrade

MF 35 ¥Ú¥É¥í ¥Ó¥«¡¼¥ê¥ç

FW 17 C. Durán

¹µ¤¨

GK 1 Ş. Məhəmmədəliyev

GK 97 ¥Õ¥¡¥Ó¥¢¥ó ¥Ö¥ó¥Æ¥£¥Ã¥Á

DF 3 ¥µ¥ß¡¼¡¦¥Þ¥¨¡¼

DF 18 Dani Bolt

DF 27 T. Bayramov

DF 55 ¥Ð¥À¥ô¥£¡¦¥Õ¥»¥¤¥Î¥Õ

MF 6 C. Kouakou

MF 9 ¥¸¥ç¥Ë¡¦¥â¥ó¥Æ¥£¥¨¥ë

MF 21 O. Kashchuk

FW 7 N. Axundzadə

FW 22 M. Qurbanlı

´ÆÆÄ

Qurban Qurbanov

[¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹]

ÀèÈ¯

GK 1 ¥Ó¥Æ¥¹¥é¥Õ¡¦¥ä¥í¥·¥å

DF 2 ¥ë¡¼¥«¥¹¡¦¥í¡¼¥¶

DF 3 ¥¢¥ó¥È¥ó¡¦¥¬¡¼¥¨¥¤

DF 15 ¥æ¡¼¥ê¡¦¥Ð¡¼¥¹

DF 30 ¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥Ð¥¦¥Þ¥ó

MF 4 ÈÄÁÒÞæ

MF 24 ¥¸¥ç¥ë¥·¡¼¡¦¥â¥­¥ª

MF 48 ¥·¥ç¡¼¥ó¡¦¥¹¥Æ¥å¥¢

FW 7 ¥é¥¦¡¼¥ë¡¦¥â¥í

FW 9 ¥«¥¹¥Ñ¡¼¡¦¥É¥ë¥Ù¥ê

FW 10 ¥ª¥¹¥«¥ë¡¦¥°¥í¥Õ

¹µ¤¨

GK 12 ¥¸¥ç¥¨¥ê¡¦¥Ò¡¼¥ë¥±¥ó¥¹

GK 22 ¥ì¥à¥³¡¦¥Ñ¥¹¥Õ¥§¡¼¥ë

DF 5 ¥ª¡¼¥¦¥§¥ó¡¦¥ï¥¤¥ó¥À¥ë

DF 53 M. van der Lans

MF 6 ¥æ¡¼¥ê¡¦¥ì¥Ø¡¼¥ë

MF 18 ¥Ç¥¤¥Ó¥£¡¦¥¯¥é¡¼¥»¥ó

MF 21 ¥Ö¥é¥ó¥³¡¦¥Ð¥ó¥Ç¥ó¥Ü¡¼¥á¥ó

MF 28 ¥­¥¢¥ó¡¦¥Õ¥£¥Ä¥¸¥à

FW 11 ¥ß¥«¡¦¥´¥É¥Ä

FW 17 ¥ª¥ê¥Ð¡¼¡¦¥¨¥É¥Ð¡¼¥ë¥»¥ó

FW 19 ¥É¥ó¡¦¥³¥Ê¥Ç¥å

FW 43 ¥é¥ä¡¼¥ó¡¦¥Ö¥Ë¡¼¥À

´ÆÆÄ

Fred Grim

¥Ç¡¼¥¿Äó¶¡:Opta
¢¨Âç²ñ¤Î¸ø¼°µ­Ï¿¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹