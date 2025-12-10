パーキンソン病を公表した療養中だった歌手の美川憲一さん（79 ) が10日、会見を行った。闘病と復帰への思いが語られた。「しぶとくコンサートをやっていきたい」午後1時前、都内で会見を行った歌手の美川憲一さん。美川憲一さん：どうも本日はお忙しい中、来ていただきましてありがとうございます。すみません、座らせてお話させていただきます。11月、「パーキンソン病」を公表した美川さんの口から語られたのは、病気と闘いなが