ロックユニット「B'z」公式Xが、2025年12月7日、ギタリストの松本孝弘さん（64）の写真を公開した。11月からB'zドームツアーがスタート松本さんは25年6月に体調不良で療養すると発表したが、11月にスタートしたB'zのドームツアーから復帰している。12月7日のB'z公式Xでは、ファンクラブ会員限定のフォトフレームを紹介。ツアーグッズのパーカーを着て、ギターを持った松本さんの写真を公開した。Xユーザーからは「きゃー！！！！！