きょうのＮＹ為替市場、ドル円は上向きの流れを持続しており、１５６円台半ばまで上げ幅を拡大している。根強い円安の流れがドル円を下支えしている。本日の上げで２１日線を回復してきており、１６０円に向けて明日以降の動きが注目される。フィボナッチ６１．８％戻しの水準が１５６．５５円付近に来ており、現在はその水準を試す展開。 市場は明日のＦＯＭＣの結果を待っており、短期金融市場では利下げをほぼ確実視して