きょうのＮＹ為替市場、ドル円は上向きの流れを持続しており、１５６円台半ばまで上げ幅を拡大している。根強い円安の流れがドル円を下支えしている。本日の上げで２１日線を回復してきており、１６０円に向けて明日以降の動きが注目される。フィボナッチ６１．８％戻しの水準が１５６．５５円付近に来ており、現在はその水準を試す展開。



市場は明日のＦＯＭＣの結果を待っており、短期金融市場では利下げをほぼ確実視している状況。ただ、市場はそれを十分に織り込み、ここ数日は来年以降の見通しに注目が集まっている。一部からは、「パウエル議長が今回のＦＯＭＣで、来年以降の利下げペースの減速を示唆するのでは」との声も出ている。根強い高インフレに加え、政府機関閉鎖に伴う米経済指標の欠落が懸念材料となっているという。



アナリストからは「利下げはほぼ確実に見えるが、ＦＯＭＣ委員の金利見通し（ドット・プロット）やパウエル議長の会見が市場の反応を決定づけ、今月残りのトーンを左右する可能性がある」との指摘も出ていた。



ＦＯＭＣ後のドル高の反応を意識した動きが、本日のドル円にも出ているのかもしれない。



このあとの日本時間０時のＮＹカットでのオプションの期日到来は１５５．５０円に観測。



9日（火）

155.50（6.6億ドル）



11日（木）

156.00（17.7億ドル）



12日（金）

155.00（11.0億ドル）



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

外部サイト