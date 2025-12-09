[12.9 ACLEリーグステージ第6節](ノエスタ)※19:00開始主審:モハンメド・アルホイシ<出場メンバー>[ヴィッセル神戸]先発GK 71 権田修一DF 2 飯野七聖DF 4 山川哲史DF 15 本多勇喜DF 24 酒井高徳MF 7 井手口陽介MF 13 佐々木大樹MF 18 井出遥也MF 25 鍬先祐弥FW 11 武藤嘉紀FW 27 エリキ控えGK 1 前川黛也GK 32 ウボング・リチャード・マンデーDF 23 広瀬陸斗DF 31 岩波拓也DF 41 永戸勝也MF 30 山内翔MF 6 扇原貴宏MF 77 グ