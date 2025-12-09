神戸vs成都蓉城 スタメン発表
[12.9 ACLEリーグステージ第6節](ノエスタ)
※19:00開始
主審:モハンメド・アルホイシ
<出場メンバー>
[ヴィッセル神戸]
先発
GK 71 権田修一
DF 2 飯野七聖
DF 4 山川哲史
DF 15 本多勇喜
DF 24 酒井高徳
MF 7 井手口陽介
MF 13 佐々木大樹
MF 18 井出遥也
MF 25 鍬先祐弥
FW 11 武藤嘉紀
FW 27 エリキ
控え
GK 1 前川黛也
GK 32 ウボング・リチャード・マンデー
DF 23 広瀬陸斗
DF 31 岩波拓也
DF 41 永戸勝也
MF 30 山内翔
MF 6 扇原貴宏
MF 77 グスタボ・クリスマン
FW 10 大迫勇也
FW 26 ジェアン・パトリッキ
FW 29 小松蓮
FW 9 宮代大聖
監督
吉田孝行
[成都蓉城]
先発
GK 1 ジャン・タオ
DF 2 フー・フェアタオ
DF 5 ティモ・レツヘルト
DF 11 ヤハフ・グルフィンケル
DF 19 ドン・ヤンフォン
DF 22 リー・ヤン
MF 8 チョウ・ディンヤン
MF 10 ロムロ
MF 16 ヤン・ミンヤン
FW 7 ウェイ・シーハオ
FW 9 フェリペ・シウバ
控え
GK 32 リウ・ディエンズオ
DF 17 ワン・ドンシェン
DF 26 ユアン・ミンチェン
DF 28 ヤン・シュアイ
DF 3 タン・シン
MF 15 イェン・ディンハオ
MF 39 ガン・チャオ
MF 4 デールジアドゥオ
MF 58 リャオ・ロンシャン
FW 48 リー・モユ
監督
ソ・ジョンウォン
