[12.9 ACLEリーグステージ第6節](ノエスタ)

※19:00開始

主審:モハンメド・アルホイシ

<出場メンバー>

[ヴィッセル神戸]

先発

GK 71 権田修一

DF 2 飯野七聖

DF 4 山川哲史

DF 15 本多勇喜

DF 24 酒井高徳

MF 7 井手口陽介

MF 13 佐々木大樹

MF 18 井出遥也

MF 25 鍬先祐弥

FW 11 武藤嘉紀

FW 27 エリキ

控え

GK 1 前川黛也

GK 32 ウボング・リチャード・マンデー

DF 23 広瀬陸斗

DF 31 岩波拓也

DF 41 永戸勝也

MF 30 山内翔

MF 6 扇原貴宏

MF 77 グスタボ・クリスマン

FW 10 大迫勇也

FW 26 ジェアン・パトリッキ

FW 29 小松蓮

FW 9 宮代大聖

監督

吉田孝行

[成都蓉城]

先発

GK 1 ジャン・タオ

DF 2 フー・フェアタオ

DF 5 ティモ・レツヘルト

DF 11 ヤハフ・グルフィンケル

DF 19 ドン・ヤンフォン

DF 22 リー・ヤン

MF 8 チョウ・ディンヤン

MF 10 ロムロ

MF 16 ヤン・ミンヤン

FW 7 ウェイ・シーハオ

FW 9 フェリペ・シウバ

控え

GK 32 リウ・ディエンズオ

DF 17 ワン・ドンシェン

DF 26 ユアン・ミンチェン

DF 28 ヤン・シュアイ

DF 3 タン・シン

MF 15 イェン・ディンハオ

MF 39 ガン・チャオ

MF 4 デールジアドゥオ

MF 58 リャオ・ロンシャン

FW 48 リー・モユ

監督

ソ・ジョンウォン