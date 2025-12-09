高松国税局高松国税総合庁舎 高松国税局が四国4県の法人税の調査結果をまとめました。1件当たりの追徴税額は過去10年間で2番目の多さでした。 高松国税局によりますと2025年6月までの1年間に四国4県で1761件の法人税の調査を実施しました。申告漏れの所得金額は合わせて200億7800万円で、追徴税額は44億5900万円でした。 1件当たりの追徴税額は253万2000円で、過去10年間で2番目の多さでした。 高松国税局は、調査