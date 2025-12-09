旧統一教会の田中富広会長が午後4時から開いた記者会見で会長を辞任すると明らかにした上で、「私たちの活動が一部の方々に深い心痛を与えたことは決して軽視できない。会長としてその事態を真摯に受け止める」と述べました。旧統一教会をめぐっては、安倍晋三元総理が殺害された銃撃事件をきっかけに「高額献金」などの問題が改めて注目され、東京地裁は今年3月、「信者によって行われた不法な献金行為で甚大な被害が生じた」など