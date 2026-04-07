世界平和統一家庭連合（旧統一教会）の本部が入るビルに掲げられた教団の名称＝2025年12月、東京都渋谷区東京高裁が解散を命じ、清算手続き中の世界平和統一家庭連合（旧統一教会）の元幹部らが、新たな宗教団体「FFWPU」を8日にも設立する方針を固めたことが7日、関係者への取材で分かった。新団体のトップは旧統一教会の会長だった堀正一氏で、教団系の一般財団法人を使って運営し、東京都内に拠点を置く。FFWPUは、旧統一教