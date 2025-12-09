契約更改交渉を終え、取材に応じる巨人・坂本＝9日、東京都内巨人の坂本勇人内野手が9日、東京都内で契約交渉し、野球協約の定める減額制限（1億円超は40％）いっぱいとなる2億円減の年俸3億円でサインした。今季途中から主に代打に回り、出場は定位置をつかんだ2年目以降で最少の62試合にとどまった。「楽しいシーズンではなかった。まだ終わりたくないなと思った」と闘志を口にした。14日に37歳となる。節目の20年目へ「もう