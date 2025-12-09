パーソルイノベーションが展開する若年層・エッセンシャルワーク領域に特化した人材紹介サービス『ピタテン』は、オウンドメディア「転職！ヒントBOX」を開設しました。未経験や転職経験が少ない20〜30代の求職者に向け、転職活動に役立つ実践的な情報を提供するメディアです。 パーソルイノベーション『ピタテン』「転職！ヒントBOX」  開設日：2025年12月9日URL：https://www.pitaten.jp/useful運営：パーソルイ