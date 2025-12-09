転職ノウハウや面接対策を公開！パーソルイノベーション『ピタテン』「転職！ヒントBOX」

パーソルイノベーションが展開する若年層・エッセンシャルワーク領域に特化した人材紹介サービス『ピタテン』は、オウンドメディア「転職！ヒントBOX」を開設しました。

未経験や転職経験が少ない20〜30代の求職者に向け、転職活動に役立つ実践的な情報を提供するメディアです。

パーソルイノベーション『ピタテン』「転職！ヒントBOX」

開設日：2025年12月9日

URL：https://www.pitaten.jp/useful

運営：パーソルイノベーション株式会社

「転職！ヒントBOX」は、求職者がより良いキャリア選択を行えるようサポートすることを目的としたWebメディアです。

転職に関するノウハウ、業界動向、履歴書の書き方、面接対策など、具体的で実践的な情報がわかりやすくまとめられています。

記事は人材紹介サービス『ピタテン』の知見を活かし、専門性と信頼性を重視した内容です。

人材紹介サービス『ピタテン』

『ピタテン』は、未経験からでもチャレンジしやすい求人を厳選して紹介するサービス。

内定までキャリアアドバイザーがマンツーマンでサポートする、量より質にこだわった体制が特徴です。

パーソルグループのノウハウを活かし、エッセンシャルワーク領域の人材不足解消にも貢献しています。

転職を考えるすべての人にとって、心強いヒントが得られる新しい情報源。

今後のコンテンツ更新にも期待が高まります。

パーソルイノベーション『ピタテン』「転職！ヒントBOX」の紹介でした。

