転職ノウハウや面接対策を公開！パーソルイノベーション『ピタテン』「転職！ヒントBOX」

パーソルイノベーションが展開する若年層・エッセンシャルワーク領域に特化した人材紹介サービス『ピタテン』は、オウンドメディア「転職！ヒントBOX」を開設しました。
未経験や転職経験が少ない20〜30代の求職者に向け、転職活動に役立つ実践的な情報を提供するメディアです。
開設日：2025年12月9日
URL：https://www.pitaten.jp/useful
運営：パーソルイノベーション株式会社
「転職！ヒントBOX」は、求職者がより良いキャリア選択を行えるようサポートすることを目的としたWebメディアです。
転職に関するノウハウ、業界動向、履歴書の書き方、面接対策など、具体的で実践的な情報がわかりやすくまとめられています。
記事は人材紹介サービス『ピタテン』の知見を活かし、専門性と信頼性を重視した内容です。
人材紹介サービス『ピタテン』
『ピタテン』は、未経験からでもチャレンジしやすい求人を厳選して紹介するサービス。
内定までキャリアアドバイザーがマンツーマンでサポートする、量より質にこだわった体制が特徴です。
パーソルグループのノウハウを活かし、エッセンシャルワーク領域の人材不足解消にも貢献しています。
転職を考えるすべての人にとって、心強いヒントが得られる新しい情報源。
今後のコンテンツ更新にも期待が高まります。
パーソルイノベーション『ピタテン』「転職！ヒントBOX」の紹介でした。
