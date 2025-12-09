寒い日の「ある家族」の睡眠風景がホッコリすると話題を呼んでいます。話題となっている投稿は記事執筆時点で20万回再生を突破し、「寝心地良さそうw」「幸せしか詰まってない…」「癒されました」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：1歳の女の子と2匹の犬→みんな眠たくなってきたら、パパに集まって…まさかの『暖の取り方』】 みんなで浅草へおでかけ YouTubeチャンネル「豆柴うに＆ゴールデンレ