寒い日の「ある家族」の睡眠風景がホッコリすると話題を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で20万回再生を突破し、「寝心地良さそうw」「幸せしか詰まってない…」「癒されました」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：1歳の女の子と2匹の犬→みんな眠たくなってきたら、パパに集まって…まさかの『暖の取り方』】

みんなで浅草へおでかけ

YouTubeチャンネル「豆柴うに＆ゴールデンレトリバーおから UNI＆OKARA」の投稿主さんは、『ほの』ちゃんという1歳の女の子を育てるママ。愛犬の豆柴『うに』くん、ゴールデンレトリバーの『おから』ちゃんとの日々の暮らしを紹介しています。今回は、家族で浅草におでかけした日の一部始終を投稿したそう。

スカイツリーを見上げながらお散歩を楽しんだご家族は、雷門でちょっぴりお買い物。くじ引きで柴犬のぬいぐるみをゲットしたといいます。以前、旅行先で柴犬のぬいぐるみをなくしてしまったというほのちゃんのために、再挑戦したのでした。

おやつと落ち葉遊び

一通り観光したあとは、公園に寄ってランチタイム。のんびりと足を休めながら、さきほど買ったものを食べたり、うにくん＆おからちゃんにおやつをあげたりしたそうです。

お腹いっぱいになったら、みんなで落ち葉遊びをしたといいます。ほのちゃんはたくさんの落ち葉に興味津々！一方、おからちゃんは、落ち葉より自分に構ってほしい気持ちが強かった模様。パパが手にした落ち葉を、次々と咥えてポイッと捨ててしまったとか。

「暖の取り方」にホッコリ…♡

そうして帰宅したパパとわんこたちは、歩き疲れてぐったりしてしまったそう。床に伏せるように眠ったパパに、うにくんとおからちゃんが添い寝をしていたといいます。そこへ、ほのちゃんがやってくると…。

ゴロンと横になって幸せそうな笑顔に。うにくんがパパの足の間に収まるようにして眠ると、ほのちゃんはおからちゃんを枕にしてスヤスヤ。この日は寒かったため、パパの近くに集まって暖を取っていたのかもしれません。微笑ましい一幕に頬がゆるみます…♡

幸せ溢れるご家族の光景に、思わずホッコリしてしまいますね。

この投稿には「みんなでくっ付いて寝ると暖かくていいですね」「見てるとなんか心が洗われる…」「素敵な光景をありがとうございました」などさまざまなコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル「豆柴うに＆ゴールデンレトリバーおから UNI＆OKARA」には、うにくん＆おからちゃん＆ほのちゃんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「豆柴うに＆ゴールデンレトリバーおから UNI＆OKARA」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。