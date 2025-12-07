12·î¤Ë¤Ê¤ê¡¢Îä¤¨¹þ¤ß¤¬¸·¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤ÎÎ®¹Ô¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ÂÎÄ´´ÉÍý¤Ë¤Ïµ¤¤òÉÕ¤±¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤È¤³¤í¤Ç¡¢¥Ö¥¿¥¯¥µ¤Ê¤É¤Î²ÖÊ´¤äÄ«ÈÕ¤Î´¨ÃÈº¹¤Ê¤É¤Î±Æ¶Á¤Ç½©¤Ë¤»¤­¤Î¾É¾õ¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤¿¿Í¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¸½ºß¤â¤»¤­¤¬¼£¤é¤Ê¤¤¿Í¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤»¤­¤¬ËýÀ­Åª¤ËÂ³¤¯¾É¾õ¤Ï¡ÖËýÀ­³±ÓÖ¡Ê¤¬¤¤¤½¤¦¡Ë¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Ê¤¼È¯¾É¤¹¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ËýÀ­³±ÓÖ¤Î¸¶°ø¤äÂÐ½èË¡¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÀõÁð¶¶À¾¸ý¥¯¥ê