¤»¤Ä¹°ú¤¯¤Î¤Ï¡¢¤¿¤À¤ÎÉ÷¼Ù¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤â¡Ä¤»¤»ß¤á¸ú¤«¤º¡¡¤ä¤Ã¤«¤¤¤ÊÉÂµ¤¤Î¡ÈÀµÂÎ¡É¤È¤Ï¡Ú°å»Õ²òÀâ¡Û
¡¡12·î¤Ë¤Ê¤ê¡¢Îä¤¨¹þ¤ß¤¬¸·¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤ÎÎ®¹Ô¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ÂÎÄ´´ÉÍý¤Ë¤Ïµ¤¤òÉÕ¤±¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤È¤³¤í¤Ç¡¢¥Ö¥¿¥¯¥µ¤Ê¤É¤Î²ÖÊ´¤äÄ«ÈÕ¤Î´¨ÃÈº¹¤Ê¤É¤Î±Æ¶Á¤Ç½©¤Ë¤»¤¤Î¾É¾õ¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤¿¿Í¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¸½ºß¤â¤»¤¤¬¼£¤é¤Ê¤¤¿Í¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤»¤¤¬ËýÀÅª¤ËÂ³¤¯¾É¾õ¤Ï¡ÖËýÀ³±ÓÖ¡Ê¤¬¤¤¤½¤¦¡Ë¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Ê¤¼È¯¾É¤¹¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ËýÀ³±ÓÖ¤Î¸¶°ø¤äÂÐ½èË¡¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÀõÁð¶¶À¾¸ý¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯Mo¡ÊÅìµþÅÔÂæÅì¶è¡Ë±¡Ä¹¤Î±ÐÀîÇî·Ý¤µ¤ó¤ËÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÍ×Ãí°Õ¡Û¡Ö¤¨¤Ã¡Ä¡×¡¡¤³¤ì¤¬¡¢¤»¤¤¬Ä¹°ú¤¯¤ä¤Ã¤«¤¤¤ÊÉÂµ¤¤Î¡ÈÀµÂÎ¡É¤Ç¤¹¡ª
¥¹¥È¥ì¥¹¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÏÃí°Õ
Q.¤½¤â¤½¤â¡¢ËýÀ³±ÓÖ¤È¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¾É¾õ¤ò»Ø¤¹¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ËýÀ³±ÓÖ¤Î¸¶°ø¤ä¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¿Í¤ÎÆÃÄ§¡¢ËýÀ³±ÓÖ¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤µ¨Àá¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
±ÐÀî¤µ¤ó¡ÖËýÀ³±ÓÖ¤È¤Ï¡¢¤»¤¤¬8½µ´Ö¡Ê2¥«·î¡Ë°Ê¾åÂ³¤¯¾õÂÖ¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¼ç¤Ê¸¶°ø¤È¤·¤Æ¤Ï¤»¤¤¼¤ó¤½¤¯¤ä¡¢¥¢¥È¥Ô¡¼ÂÎ¼Á¤Î¤¢¤ë¿Í¤ËÂ¿¤¯¸«¤é¤ì¡¢´¥¤¤¤¿¤»¤¤¬Â³¤¯¡Ø¥¢¥È¥Ô¡¼³±ÓÖ¡Ù¡¢µÕÎ®À¿©Æ»±ê¡¢É¡¿å¤¬¹¢¤ËÎ®¤ì¹þ¤à¡Ø¸åÉ¡Ï³¡Ê¤³¤¦¤Ó¤í¤¦¡Ë¡Ù¡¢µÊ±ì¤Ê¤É¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤â¤È¤â¤È¥¢¥ì¥ë¥®¡¼ÂÎ¼Á¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤äµÊ±ì¼Ô¡¢ÃæÇ¯½÷À¤ä¥¹¥È¥ì¥¹¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢½©¤Ï¥Ö¥¿¥¯¥µ¤Ê¤É¤Î²ÖÊ´¤ÎÈô»¶¡¢¥À¥Ë¤ä¥«¥Ó¤ÎÁý²Ã¡¢Ä«ÈÕ¤Î´¨ÃÈº¹¤Î³ÈÂç¤ä¶õµ¤¤Î´¥Áç¤Ë¤è¤êËýÀ³±ÓÖ¤¬½Ð¤ä¤¹¤¤µ¨Àá¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡×
Q.ËýÀ³±ÓÖ¤Ï¼«Á³¤Ë´°¼£¤¹¤ëÉÂµ¤¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤ì¤È¤â¡¢¼£ÎÅÌô¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¤È¼£¤é¤Ê¤¤ÉÂµ¤¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡¢¼£ÎÅË¡¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
±ÐÀî¤µ¤ó¡ÖÉ÷¼Ù¤Î¸å¤Î°ì»þÅª¤Ê¤»¤¡Ê´¶À÷¸å³±ÓÖ¡Ë¤Ê¤É¤È°Û¤Ê¤ê¡¢´ðÁÃ¼À´µ¤Ë¤è¤ëËýÀ³±ÓÖ¤Ï¼«Á³¤Ë´°¼£¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¯¡¢¼£ÎÅ²ðÆþ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¼£ÎÅË¡¤Ï¸¶°ø¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤»¤¤¼¤ó¤½¤¯¤Ç¤¢¤ì¤ÐµÛÆþ¥¹¥Æ¥í¥¤¥É¡Ê¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ïµ¤´É»Ù³ÈÄ¥Ìô¤â¡Ë¡¢¥¢¥È¥Ô¡¼³±ÓÖ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¹³¥Ò¥¹¥¿¥ß¥óÌô¡¢µÕÎ®À¿©Æ»±ê¤Ç¤¢¤ì¤Ð°ß»ÀÊ¬ÈçÍÞÀ©Ìô¤Ê¤É¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¤³¤ì¤é¤Î¸¶°ø¤Ë¤è¤ë¤»¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢°ìÈÌÅª¤Ê¤»¤»ß¤á¤Ï¸ú²Ì¤¬Çö¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡×
Q.ËýÀ³±ÓÖ¤ÏºÆÈ¯¤·¤ä¤¹¤¤ÉÂµ¤¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
±ÐÀî¤µ¤ó¡ÖÉ÷¼Ù¤ä²ÖÊ´¡¢¥À¥Ë¤Ê¤É¤Î¥¢¥ì¥ë¥²¥ó¡¢¥¿¥Ð¥³¤Î±ì¡¢´¨ÃÈº¹¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤Ê¤É¤ò¸¶°ø¤È¤·¤ÆºÆÈ¯¤·¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¼£ÎÅ¤ò¼«¸ÊÈ½ÃÇ¤ÇÃæÃÇ¤¹¤ë¤ÈºÆÈ¯¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ìó3³ä¤¬2Ç¯°ÊÆâ¤ËºÆÈ¯¤¹¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÆÈ¯Í½ËÉ¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¾É¾õ¤¬¼£¤Þ¤Ã¤Æ¤â¡¢°å»Õ¤Î»Ø¼¨ÄÌ¤ê¤Ë¼£ÎÅ¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡×