AKB48が大みそかのNHK紅白歌合戦に出場内定したと週刊文春が報じ、《神7の多くが出場》《『ヘビーローテーション』など黄金期メドレーを披露する》とあって、以前からのファンが盛り上がっている。NHKは3日、AKB48の紅白出場を正式に発表、現役メンバーのほかOGの前田敦子、高橋みなみ、小嶋陽菜、板野友美、峯岸みなみ、大島優子、柏木由紀、指原莉乃の8人が顔を揃えることになった。