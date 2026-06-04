5日ダイヤモンドバックス戦の先発メンバーから外す方針【MLB】Dバックス ー ドジャース（日本時間4日・アリゾナ）ドジャースのデーブ・ロバーツ監督は3日（日本時間4日）、大谷翔平投手を4日（同5日）の敵地・ダイヤモンドバックス戦で先発メンバーから外す方針を示した。代打で出場する可能性はあるという。大谷の休養日について、ロバーツ監督は「今日は投打で目一杯やってもらって、明日は（休養日を）丸々与える。僅差であれ