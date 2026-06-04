関西で「王将」といえば、身近なソウルフード的存在だ。しかし実は王将は2つある。京都発祥の「餃子の王将」と、大阪発祥の「大阪王将」だ。どちらも全国で展開する人気の中華チェーンだが、違いを聞かれると、意外と答えに困るのではないだろうか。筆者の住む京都では、「王将」というと、やはり「餃子の王将」を思い浮かべる人が多い。店舗数も多く、家族連れから学生、会社員まで幅広い層に親しまれている。どちらかというと「