5月31日にラストライブを行った嵐。当日はXの世界トレンドで1位を獲得するなど、日本中が国民的アイドルの雄姿を見届けた。【写真】「ありがとう」東京ドームホテルの窓に描かれた嵐へのメッセージ26年半という長い年月を“嵐”として走り抜けた5人。その最後をファンとともに過ごそうと働きかけ、実現したところに“5人らしさ”が垣間見えた人も多かったことだろう。6月2日には、松本潤が自身のインスタグラムを更新。《本