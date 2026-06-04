プロ野球巨人の元ヘッドコーチで野球解説者の元木大介氏（54）の近影に、ファンから心配の声が上がっている。 元木氏は2026年5月30日にインスタグラムを更新し、自身が出演する動画を公開した。「めっちゃやせてません？大丈夫ですか？」 元木氏の近影に、コメント欄にはファンから次のような声が上がった。 「元木さんの身体が心配です。また痩せた気がする」「めっちゃやせてません？大丈夫ですか？」「最初パッと見てなんだろ..