木村拓哉 Smart FLASH

木村拓哉、吉野家の新CMでとろろご飯爆食「嫌いじゃなかったっけ？」驚く声

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 木村拓哉が出演する吉野家の新CM「オレと麦とろ牛」編が放送されている
  • とろろの乗ったご飯を豪快にかきこむ姿が好評だが、ファンは騒然
  • かつて木村はとろろが苦手であることを公言していたと記者は語った
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