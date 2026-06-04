北海道旭川市で、女子高校生を橋から落下させ殺害した罪などに問われている女の裁判員裁判で、女は「これからの人生を奪ってしまい申し訳ございません」と涙ながらに謝罪しました。内田梨瑚被告（23）はおととし4月、女子高校生（当時17）を監禁し、旭川市郊外の橋から落下させ殺害した罪などに問われています。内田被告はこれまでの裁判で監禁は認めたものの、殺人などは否認しています。きょう午前の弁護側の被告人質問で、内田