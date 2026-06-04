もはやガジェット 水分摂取量をリアルタイム計測 ドイツ生まれの水筒「BRITA LARQ」BCN＋R

BRITAの日本法人がボトル発表 スマートテクノロジーと浄水機能を融合

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • スマートテクノロジーと浄水機能を融合させたボトル「BRITA LARQ」シリーズ
  • 専用アプリと連携し水分摂取量をリアルタイムで計測可能
  • キャップ内蔵のUV-Cテクノロジーにより、大腸菌を99.99%除去する
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