残業なし、ハラスメントなし、充実した福利厚生、優しく接してくれる上司……。最近、こうした「ホワイト企業」から、優秀な若手社員が去っていくケースが多発しているという。人事コンサルタントで、著書に『ボスマネジメント』がある難波猛氏が、そんな彼らの意外な心理と、解決策を教える。「ゆるい職場」に不安を感じる若手社員過酷な働かせ方をする「ブラック企業」が社会問題になっていた頃、対比する存在として使われるよう