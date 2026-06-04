毎日お酢を飲むとどうなる？メディカルドック監修管理栄養士が栄養素・健康効果・保存方法について解説します。 監修管理栄養士：會田 千恵美（管理栄養士） 認定こども園で管理栄養士として給食管理・調理・食育を行っています。離乳食アドバイザー（一般社団法人母子栄養協会）・食育インストラクター1級（NPO日本食育インストラクター協会）・和食文化継承リーダー認定を取得し、子供たちが