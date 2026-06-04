Netflixの熱狂と既視感『全裸監督』に始まり、『地面師たち』『極悪女王』と、配信されるたびに社会的な話題を集めてきたNetflixの日本発オリジナルドラマ。その勢いは、2026年現在も堅調である。直近でも、法と裏社会を描いた『九条の大罪』が配信直後からランキングの上位を維持し、順調にヒットを記録。さらに、かつて視聴率の女王として芸能界に君臨した占い師・細木数子氏の半生を描いた『地獄に堕ちるわよ』が、SNSを中心に