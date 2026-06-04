東京・足立区の路上で20代の女性を殴るなどして重傷を負わせ、財布の入ったトートバッグを奪ったとして、47歳の男が警視庁に逮捕されました。強盗傷害の疑いで逮捕されたのは、東京・葛飾区の会社員・高橋哲也容疑者（47）です。高橋容疑者は今年4月26日の未明、JR綾瀬駅前の路上で、帰宅途中の20代の女性を殴って転倒させるなどしたうえ、財布やスマホが入ったトートバッグを奪った疑いがもたれています。警視庁によりますと、高