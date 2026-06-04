アンカー・ジャパンは5月27日、プレスイベント「Anker Power Conference 2026」を都内で開催した。会見では新たなバッテリーセルなどが発表されたが、そのほかにも新製品の展示会が行われた。ここでは、その中でも注目の製品を紹介していく。●CPUとメモリーを一体化 省電力化を実現 Maxはイヤホンケース単体でいろいろできる目玉となったのは、Soundcoreのフラッグシップ新製品「Liberty Pro 5シリーズ」だ。「Liberty 5 Pro