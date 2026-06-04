先月、兵庫県たつの市の住宅で、親子2人が殺害された事件で、警察は3日、たつの市内の川で見つかった遺体について、殺人の疑いで公開手配していた大山賢二容疑者と判明したと発表しました。3日午前10時半ごろ、兵庫県たつの市の川で、男性の遺体が浮かんでいるのを通行人が発見し、110番通報しました。 その後の警察の司法解剖の結果、遺体は殺人容疑で全国に指名手配されていた大山賢二容疑者（42）と判明したということです。 警