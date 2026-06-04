NHKは4日、再来春（2028年度前期）に放送される第118作目連続テレビ小説の制作・主演発表会見を行い、タイトルは『ほんのモキチ』と発表した。主演は河合優実、脚本は宮藤官九郎が務め“最も不仲な夫婦の物語”を描く。SNSではさっそく反響が集まっている。【写真】美しい…！上品にほほえむ河合優実河合は、宮藤氏が書き下ろした2024年放送のTBS系ドラマ『不適切にもほどがある！』に「純子」役で出演。ドラマがブレイクし、